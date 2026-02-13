Giornata mondiale della radio Il programma dell' emittente tarantina oggi
RadioVera di Taranto celebra la Giornata Mondiale della Radio il 13 febbraio 2026, aderendo alla chiamata lanciata dall’UNESCO per sottolineare il ruolo della radio nel collegare le persone e diffondere informazioni in modo immediato.
Di seguito un comunicato diffuso da RadioVera: Il 13 febbraio 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Radio e come ogni anno RadioVera aderisce alla chiamata mondiale lanciata dall’UNESCO. Quest’anno il tema scelto dall’organizzazione è: “ AI is a tool, not a voice “; nel corso della giornata, quindi, sono previsti interventi in diretta radiofonica di professionisti del settore che tratteranno l’argomento “Intelligenza artificiale” applicata, oltre che alla radio e ai sistemi di trasmissione radiofonica, al marketing e al mondo del lavoro. L’evento, organizzato da RadioVera aps, è patrocinato da Confcommercio Taranto e ha come media partner Cinerapsodi aps. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Mediaset acquista Radio Norba, ampliato il network con l’emittente pugliese
Mediaset acquisisce Radio Norba, storica emittente del Sud Italia
