RadioVera di Taranto celebra la Giornata Mondiale della Radio il 13 febbraio 2026, aderendo alla chiamata lanciata dall’UNESCO per sottolineare il ruolo della radio nel collegare le persone e diffondere informazioni in modo immediato.

Di seguito un comunicato diffuso da RadioVera: Il 13 febbraio 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Radio e come ogni anno RadioVera aderisce alla chiamata mondiale lanciata dall’UNESCO. Quest’anno il tema scelto dall’organizzazione è: “ AI is a tool, not a voice “; nel corso della giornata, quindi, sono previsti interventi in diretta radiofonica di professionisti del settore che tratteranno l’argomento “Intelligenza artificiale” applicata, oltre che alla radio e ai sistemi di trasmissione radiofonica, al marketing e al mondo del lavoro. L’evento, organizzato da RadioVera aps, è patrocinato da Confcommercio Taranto e ha come media partner Cinerapsodi aps. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Giornata mondiale della radio Il programma dell'emittente tarantina oggi

