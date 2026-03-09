Celebrazione Giornata della donna Giusi Princi tra le invitate al Quirinale

L’europarlamentare reggina Giusi Princi ha partecipato alla celebrazione della Giornata internazionale della donna al Quirinale, a Roma, su invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento si è svolto nel palazzo presidenziale, coinvolgendo diverse ospiti invitate per l’occasione. La partecipazione si è svolta in un contesto ufficiale e istituzionale.

Alla cerimonia hanno presenziato le più alte cariche dello Stato e donne che si sono affermate nel mondo della cultura, dello spettacolo e delle professioni L’europarlamentare reggina Giusi Princi ha partecipato al Palazzo del Quirinale, a Roma, alla celebrazione della Giornata internazionale della donna, su invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla celebrazione al Quirinale hanno presenziato le più alte cariche dello Stato e donne che si sono affermate nel mondo della cultura, dello spettacolo e delle professioni. Una cerimonia densa di significato, ricca di emozioni e rilevanti momenti di riflessione. Non è la prima volta che l’on. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

