Daniele Russo nuovo direttore regionale dell’Inps in Basilicata

Daniele Russo è stato nominato nuovo direttore regionale dell’Inps in Basilicata. Nato nel 1976, è un professionista lucano, dottore commercialista e revisore dei conti. Ha già ricoperto la funzione di direttore della sede provinciale di Potenza e ha maturato esperienza in ruoli dirigenziali presso le sedi regionali e provinciali dell’Inps in Basilicata.

Daniele Russo è il nuovo direttore regionale dell'Inps in Basilicata. Classe 1976, lucano di origine, dottore commercialista e revisore dei conti, ha già diretto la sede provinciale Inps di Potenza dal 2014 al 2015, dopo aver precedentemente ricoperto, dal 2011, ruoli dirigenziali sia presso la sede di Potenza, sia presso la sede regionale di Basilicata. Diversi gli incarichi dirigenziali assunti fuori regione a partire dal 2016. Tra gli altri, è stato vicario della Direzione centrale pensioni e, da ultimo, direttore della sede provinciale di Chieti, direttore regionale vicario della Direzione Abruzzo e direttore della casa albergo di Pescara.

Inps Basilicata, Daniele Russo nuovo direttore - Dal 1° gennaio 2026 ne ha assunto la guida subentrando a Benedetta Dito, che, dopo l’esperienza lucana, è transitata al vertice della ... rainews.it

Daniele Russo nuovo direttore regionale INPS in Basilicata - Dal 1° gennaio 2026, Daniele Russo ha preso il timone della Direzione regionale INPS Basilicata, succedendo a Benedetta Dito, destinata alla guida dell’INPS Puglia. trmtv.it

