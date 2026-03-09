Giorgio Soluri alla direzione regionale dell' Inail Cisl Sicilia | Si rilanci una collaborazione strutturata

Giorgio Soluri ha preso ufficialmente il comando della Direzione regionale dell’Inail Sicilia. La Cisl Sicilia ha espresso i propri auguri di buon lavoro al nuovo dirigente, sottolineando l’importanza di avviare una collaborazione strutturata tra le parti. L’insediamento è avvenuto oggi, segnando l’inizio di una nuova fase per l’ente nella regione.

“Auguri di buon lavoro a Giorgio Soluri, insediatosi oggi alla guida della Direzione regionale dell’Inail Sicilia. In una fase in cui il tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni assume un rilievo sempre più centrale, la Cisl Sicilia auspica che si rilanci una collaborazione concreta e strutturata, nel segno della partecipazione e della responsabilità condivisa”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, che ha ringraziato Giovanni Asaro per il lavoro svolto in questi anni. “Occorre mettere al centro la prevenzione – ha aggiunto - rafforzando tutte le politiche e gli strumenti capaci di ridurre il numero di infortuni e di malattie professionali, promuovendo al tempo stesso una diffusa cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionale dell’Inail SiciliaCambio al vertice della Direzione regionale Inail Sicilia: Giorgio Soluri si è insediato ieri nella sede di Viale del Fante a Palermo, assumendo la...

Cambio al vertice dell'Inail in Sicilia: Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionaleGiorgio Soluri si è insediato alla guida della direzione regionale Inail Sicilia, nella sede di viale del Fante a Palermo.

Contenuti utili per approfondire Giorgio Soluri

Cambio al vertice dell’Inail in Sicilia, Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionaleGiorgio Soluri, nuovo vertice dell'Inail Sicilia. Giorgio Soluri direttore inail Sicilia Giorgio Soluri si è... Giorgio Soluri si è insediato alla guida della Direzione regionale Inail Sicilia, nella ... itacanotizie.it

Inail Sicilia, cambio al vertice: Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionaleGiorgio Soluri si è insediato alla guida della Direzione regionale Inail Sicilia, nella sede di Viale del Fante a Palermo. Nato a Palermo nel 1962 è entrato nei ruoli dell’Istituto nel 1990 dove ha ri ... msn.com