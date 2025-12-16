La Niña domani 17 dicembre all’Atlantico di Roma sold out
Il 17 dicembre, La Niña si esibirà all’Atlantico di Roma, con il concerto sold out, portando il suo tour “Furèsta Europa” nella capitale dopo un successo nelle tappe precedenti. Un evento atteso dai fan, che vivrà un momento di grande musica e energia.
LA NIÑA ARRIVA NELLA CAPITALE CON IL TOUR “ FURÈSTA EUROPA ” IL 17 DICEMBRE LIVE ALL’ATLANTICO DI ROMA (SOLD OUT) Dopo il successo delle prime tappe europee e italiane, LA NIÑA arriva finalmente nella capitale: mercoledì 17 dicembre l’artista si esibirà all’ Atlantico di Roma, una delle date più attese del tour Furèsta Europa. Il tour, partito lo scorso ottobre, ha registrato una lunga serie di sold out nelle principali capitali europee, tra cui Berlino, Bruxelles, Londra, Madrid e Barcellona, confermando il forte riscontro internazionale del progetto. Anche in Italia l’entusiasmo del pubblico è stato immediato e crescente: dopo una serie di date molto partecipate, la tappa romana assume un valore particolare perché penultima del tour, che si avvia alla conclusione con l’ultimo appuntamento il 19 dicembre a Molfetta, rappresentando uno dei momenti più significativi di questo percorso. Romadailynews.it
Sciopero nazionale trasporto aereo il 17 dicembre: orari e voli garantiti - Giornata difficile per chi domani viaggia in aereo: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori di ENAV e TECHNO SKY, operanti rispettivamente negli scali di ... tg24.sky.it
Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025, trasporto a rischio per 4 ore: orari e voli garantiti - Sciopero nazionale di 4 ore per Ita Airways domani, mercoledì 17 dicembre 2025, dalle 13 alle 17. fanpage.it
Domani pomeriggio (17 dicembre, ore 14.30) si svolge all'Accademia della Crusca la quinta Tornata dell'anno, dedicata a Pier Paolo Pasolini, di cui ricorrono i cinquant'anni dalla morte. Al termine dell'incontro, saranno anche presentate le pale degli Accade - facebook.com facebook
