A Melbourne, il Gran Premio d’Australia 2026 si è concluso con la vittoria di George Russell, che ha rispettato le previsioni della vigilia. La gara ha visto anche Kimi Antonelli salire sul podio con la Mercedes, mentre le nuove scelte progettuali delle squadre hanno attirato l’attenzione. In particolare, la Ferrari si avvicina alla Mercedes più di quanto si pensasse, grazie all’adozione di una turbina più piccola.

La nuova era della Formula Uno si è aperta a Melbourne con la vittoria di George Russell, che ha rispettato il pronostico della vigilia dopo la devastante pole position del sabato aggiudicandosi il Gran Premio d’Australia 2026 davanti all’altra Mercedes di Kimi Antonelli. Il podio è stato completato dalla Ferrari di Charles Leclerc, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton dopo aver duellato con Russell nelle battute iniziali della corsa. “ Abbiamo visto una fase iniziale di gara veramente emozionante. Da tempo non vedevamo tutti questi sorpassi e controsorpassi, quindi l’inizio è stato davvero eccitante e bello. È stato però un Gran... 🔗 Leggi su Oasport.it

Giorgio Piola: "Ferrari più vicina del previsto a Mercedes. La turbina più piccola scelta progettuale da applaudire"

Giorgio Piola: “Mercedes e Ferrari sono avanti a McLaren e Red Bull. Il cambio della Rossa difficile da copiare”Seconda settimana di test per la Formula 1 in Bahrain, tantissime le novità in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà in Australia l’8 marzo.

Scarico soffiato Ferrari: scelta progettuale per la massima efficienza aerodinamicasf-26: la monoposto ferrari si rivela progressivamente, mostrando una linea progettuale orientata all’agilità e all’efficienza aerodinamica.

