Scarico soffiato Ferrari | scelta progettuale per la massima efficienza aerodinamica

Ferrari ha deciso di adottare uno scarico soffiato nella sua monoposto SF-26 per migliorare le prestazioni in gara. Questa scelta deriva dalla volontà di aumentare la deportanza e ridurre le turbolenze, consentendo alle vetture di mantenere velocità elevate in curva. Il nuovo sistema, installato nella zona posteriore, sfrutta il flusso d’aria per migliorare l’efficienza aerodinamica complessiva. La Ferrari punta a ottenere vantaggi concreti sulle piste, con un’attenzione particolare alla stabilità in velocità. La SF-26 si presenta così più aggressiva e performante.

sf-26: la monoposto ferrari si rivela progressivamente, mostrando una linea progettuale orientata all'agilità e all'efficienza aerodinamica. la direzione tecnica emerge in modo chiaro, valorizzando l'integrazione tra i reparti e una gestione del flusso che si consolida con il passare dei giorni di test. La configurazione di sf-26 riflette una visione condivisa tra i responsabili della costruzione e dell'ingegneria meccanica, con una preferenza marcata per la possibilità di progettare e realizzare internamente la vettura. in questo contesto emergono elementi che richiamano soluzioni aerodinamiche innovative, come un flap verticale posto davanti al terminale di scarico centrale e il richiamo al concetto del Monkey seat, riproposto in una cornice regolamentare rinnovata.

