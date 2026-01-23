Meloni a Tokyo per incontrare premier Takaichi l' arrivo all' aeroporto con la figlia Ginevra – Il video

Il 15 gennaio 2026, Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto Haneda di Tokyo, dove ha incontrato il premier Takaichi. L’arrivo, accompagnato dalla figlia Ginevra, segna la seconda tappa della visita ufficiale nel continente asiatico. Questo viaggio mira a rafforzare i rapporti tra Italia e Giappone, consolidando collaborazioni in ambito economico e diplomatico.

(Agenzia Vista) Tokyo, 15 gennaio 2026 L'arrivo della premier Giorgia Meloni in Giappone, all'aeroporto Haneda di Tokyo, per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico. Insieme a lei, la figlia Ginevra. La delegazione italiana è stata accolta dal viceministro degli Affari Esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

"È appena diventata la mia migliora amica", Meloni su Takaichi dopo l'incontro a Tokyo – Il videoDurante una visita ufficiale a Tokyo, Giorgia Meloni ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la premier giapponese Takaichi, definendola la sua

La stretta di mano tra Meloni e Takaichi al termine della conferenza stampa a Tokyo – Il videoAl termine della conferenza stampa a Tokyo, la premier italiana Giorgia Meloni e la ministra giapponese Takaichi si sono incontrate per una stretta di mano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Meloni a Tokyo per incontrare premier Takaichi, l'arrivo all'aeroporto con la figlia Ginevra

Argomenti discussi: Cosa è andata a fare Giorgia Meloni in Giappone; Meloni a Tokyo e il patto con la premier giapponese; Meloni a Tokyo: 'Difendiamo l'ordine internazionale libero e basato sul diritto'; Giorgia Meloni in Giappone, domani incontra Takaichi: Difendiamo diritto internazionale.

La premier Meloni a Tokyo per rafforzare l’asse Italia-GiapponeAmicizia e cooperazione allo sviluppo: Meloni a Tokyo per rafforzare l’asse Italia-Giappone. Rapporti sempre più solidi, anche tra i capi di Governo, testimoniati da un selfie sui social con tanto di ... corrierenazionale.it

VIDEO| Compleanno giapponese per Giorgia Meloni. La premier Takaichi le canta in italiano Tanti auguriSorpresa per Giorgia Meloni durante la sua visita a Tokyo. La premier Sanae Takaichi e la sua delegazione le cantano Tanti auguri ... dire.it

Meloni e le bacchette, dietro le quinte del viaggio a Tokyo raccontato da Direttore Vista ad Agorà x.com

Agenzia Vista. . Meloni e le bacchette, dietro le quinte del viaggio a Tokyo raccontato da Direttore Vista ad Agorà - facebook.com facebook