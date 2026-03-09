Giorgetti | L' Ue adotti misure straordinarie sull' energia Il Mimit | Rincari anomali in pompe di 2 compagnie

Il ministro delle imprese e del made in Italy chiede all’Unione Europea di adottare misure straordinarie nel settore energetico, mentre il Mimit segnala aumenti anomali dei prezzi alle pompe di due compagnie. Intanto, le borse europee registrano perdite significative, facendo sparire oltre 116 miliardi di capitalizzazione, e il prezzo del petrolio scende sotto i cento dollari al barile.

Le Borse europee chiudono in forte calo, bufera anche su quelle asiatiche. E il gas è ai massimi dal 2022. Spinta della guerra sul dollaro e l'oro come beni rifugio Si fanno sentire gli effetti della guerra sui mercati mondiali. Le borse europee chiudono in forte calo e mandano in fumo altri 116 miliardi, ma il prezzo del petrolio torna sotto i cento dollari al barile. "Negli ultimi giorni - in particolare con riferimento a due delle principali compagnie petrolifere - i prezzi medi applicati alla pompa sono aumentati più dei prezzi consigliati dalle compagnie di riferimento". Lo comunica una nota del Mimit al termine della cabina di regia della Commissione di allerta rapida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

