Mentre il Governo valuta ancora se varare nuove misure straordinarie l' Autorità per l' energia ha già fissato gli sconti per il 2026 Per le famiglie con Isee basso o problemi di salute il risparmio scatta in automatico direttamente sulla fattura

L'Autorità per l'energia ha stabilito gli sconti per il 2026, destinati alle famiglie con Isee basso o problemi di salute. Mentre il Governo valuta nuove misure, il bonus sociale sarà applicato automaticamente sulle bollette di luce e gas, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Questa decisione garantisce un risparmio diretto e senza complicazioni, contribuendo a sostenere le situazioni di maggiore fragilità.

L a settimana si apre con una notizia importante per molte famiglie italiane: mentre il Governo prende tempo sul bonus bollette che aveva promesso, l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha invece ufficializzato gli importi del bonus sociale, lo sconto applicato sulle bollette di luce e gas che viene scalato automaticamente dalle fatture, per aiutare chi ha redditi bassi o problemi di salute. Nuove regole, poi, fissano dei parametri precisi che permettono di sapere fin da ora quanto si potrà risparmiare nell’arco dei prossimi dodici mesi. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Leggi anche › Casa, famiglia, scuola: la mappa dei Bonus 2026 tra conferme, modifiche e addii Bonus sociale, come funziona lo sconto automatico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mentre il Governo valuta ancora se varare nuove misure straordinarie, l'Autorità per l'energia ha già fissato gli sconti per il 2026. Per le famiglie con Isee basso o problemi di salute, il risparmio scatta in automatico direttamente sulla fattura Leggi anche: Manovra 2026, il Governo riscrive testo con un maxi-emendamento da un miliardo: bonus libri per le scuole superiori per famiglie con ISEE fino a 30mila euro Leggi anche: Bonus energia 2026: 55 euro per famiglie a basso reddito e le piccole imprese Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giappone in allarme per gli orsi, governo valuta uso dei fucili - Il governo giapponese ha deciso di intensificare le misure per affrontare la recente ondata di attacchi di orsi che sta colpendo il Paese, mentre il numero di vittime ha ormai raggiunto livelli record ... ansa.it Ferrovie: Vietnam, governo valuta sospensione del transito dei treni passeggeri lungo la celebre Train Street x.com L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha fissato per il 2026 importi e criteri dei bonus sociali su luce e gas, mentre il governo valuta un nuovo intervento straordinario a sostegno delle famiglie - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.