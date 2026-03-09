Putin | Pronti a cooperare con Ue per stabilizzare il mercato energetico Il Ministero | Rincari anomali in pompe di 2 compagnie

Il presidente russo ha annunciato la disponibilità a collaborare con l'Unione Europea per stabilizzare il mercato energetico. Nel frattempo, il ministero ha segnalato aumenti anomali nei prezzi delle pompe di due compagnie. Gli effetti del conflitto si riflettono sui mercati globali, con le borse europee che chiudono in forte calo, facendo perdere 116 miliardi di capitalizzazione, mentre il prezzo del petrolio scende sotto i cento dollari al barile.

Le Borse europee chiudono in forte calo, bufera anche su quelle asiatiche. E il gas è ai massimi dal 2022. Spinta della guerra sul dollaro e l'oro come beni rifugio Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni aumentano del 5,75% a 56,45 euro al megawattora. Le Borse europee riducono il calo nel finale, con il prezzo del petrolio che torna sotto i 100 dollari al barile. I mercati viaggiano ancora in acque agitate mentre regna l'incertezza sulla durata della guerra in Medio Oriente. Lo Stoxx 600, l'indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, cede lo 0,63% e manda in fumo altri 116 miliardi di capitalizzazione, che si aggiungono ai 918 miliardi della settimana scorsa.