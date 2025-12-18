Bce i tassi restano fermi al 2% | ma perché allora il costo dei mutui continua ad aumentare?

Nonostante i tassi di interesse della Bce rimangano invariati al 2%, il costo dei mutui continua a salire. Questa discrepanza nasce da dinamiche di mercato e variazioni sui tassi applicati alle nuove stipule, con un lieve calo sulla rata mensile dei mutui variabili ma un incremento sui tassi fissi. Scopriamo insieme cosa sta influenzando questa inaspettata tendenza e come può incidere sulle scelte di chi desidera acquistare casa.

