Manovra al traguardo fra le tensioni Giorgetti | Non mi dimetto Pensioni | spunta una nuova stretta

La manovra si avvicina al traguardo in un clima di tensione crescente tra le forze politiche. Giorgetti ha confermato di non aver intenzione di dimettersi, mentre sul fronte pensioni si prospettano nuove restrizioni. La situazione rimane complessa, con polemiche aperte tra maggioranza e opposizioni che rischiano di rallentare l’approvazione finale.

Tensioni forti nella maggioranza, polemica aperta con le opposizioni che minacciano di bloccare tutto. Ma alla fine la quarta legge di bilancio del governo Meloni taglia il primo traguardo, quello più importante visto che ora modifiche saranno improbabili L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

