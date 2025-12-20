Manovra al traguardo fra le tensioni Giorgetti | Non mi dimetto Pensioni | spunta una nuova stretta

La manovra si avvicina al traguardo in un clima di tensione crescente tra le forze politiche. Giorgetti ha confermato di non aver intenzione di dimettersi, mentre sul fronte pensioni si prospettano nuove restrizioni. La situazione rimane complessa, con polemiche aperte tra maggioranza e opposizioni che rischiano di rallentare l’approvazione finale.

Manovra, via libera in commissione dopo tensioni e scontri nella maggioranza - Una nuova giornata ad alta tensione si conclude con l'approvazione in commissione di una manovra che ha messo a dura prova la maggioranza e lascia in sospeso ... msn.com

Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro - Dopo le tensioni nella Lega che ha posto il veto sulle norme sul riscatto della laurea e le finestre per la pensione anticipata, il ministro Giorgetti precisa che non farà un passo indietro ... rtl.it

La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola Manovra snellita al traguardo Omicidio Di Giacomo, assolto l'unico imputato Il Palermo punta al poker ma l'Avellin - facebook.com facebook

La Manovra economica ridisegna i confini tra vita lavorativa e previdenza. E il traguardo dell'assegno mensile si sposta in avanti per migliaia di lavoratori x.com

