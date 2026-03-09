Contrabbando di gioielli da Dubai | hostess fermata in aeroporto con preziosi del valore di 42mila euro

Una hostess è stata fermata all'aeroporto mentre tentava di portare con sé gioielli dal valore di 42 mila euro provenienti da Dubai. Durante i controlli di routine sui passeggeri in transito, sono stati trovati i preziosi nascosti tra i suoi effetti personali. L’operazione ha portato al sequestro della merce e all’arresto della donna. La vicenda si è svolta nell’ambito delle verifiche sull’aumento di traffico di prodotti di lusso tra i due paesi.

Nel corso dei quotidiani controlli sul crescente numero dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale “Il Caravaggio”, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto una hostess in arrivo da Dubai, che tentava di introdurre nel territorio nazionale preziosi – di valore superiore a 42.000 euro – senza presentare la prevista dichiarazione doganale. Nell’ambito del monitoraggio delle rotte considerate a rischio per il fenomeno del contrabbando, le Fiamme Gialle e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intensificato i controlli doganali nei confronti dei passeggeri in arrivo dal Medio Oriente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Rolex e gioielli contrabbandati da Dubai: fermata una hostess all’aeroporto di Orio al SerioOrio al Serio (Bergamo), 9 marzo 2026 – Una hostess di 38 anni è stata fermata all'aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio mentre tentava di...

Contrasto al contrabbando di sigarette: nel 2025 in aeroporto sanzioni e sequestri per 236mila euroNel 2025 gli uomini della guardia di finanza hanno elevato sanzioni amministrative per 236mila euro a passeggeri transitati nell’aeroporto d’Abruzzo...

Contenuti utili per approfondire Contrabbando di gioielli da Dubai...

Discussioni sull' argomento Oro e investimenti: le tre trappole che svuotano il portafogli; All’asta l’oro sequestrato (pure un lingotto di 3,6 kg): un tesoro da 1,2 milioni; Esce di strada con il camion e si ribalta: così si è scoperto che il conducente contrabbandava sigarette.

Desio, 40 tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando sequestrate: la merce arrivava dall'Europa dell'Est - facebook.com facebook

Due italiani in manette. Dal contrabbando di sigarette i Carabinieri sono risaliti a un presunto spacciatore x.com