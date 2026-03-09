Ginosa | 3 cittadini bloccati a Doha il sindaco chiede aiuto urgente

Tre cittadini di Ginosa sono attualmente bloccati a Doha e il sindaco del comune ha chiesto aiuto urgente per il loro recupero. La notizia è stata diffusa dai rappresentanti locali, che hanno evidenziato la necessità di interventi immediati. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità del paese.

La comunità di Ginosa, piccolo comune della provincia di Taranto, si trova in una situazione di profonda preoccupazione per la sorte di tre dei suoi cittadini attualmente bloccati a Doha. Vito Parisi, primo cittadino del paese, ha attivato i canali diplomatici più alti dopo aver constatato che il tempo trascorso sta diventando critico per Francesco Bianco, Vito Busto e Silvestro De Stena. L'escalation militare nella regione del Golfo Persico ha reso i collegamenti aerei estremamente limitati, creando un blocco fisico che impedisce il ritorno in Italia. Il sindaco ha deciso di inviare una comunicazione formale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per richiedere un intervento urgente.