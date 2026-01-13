HBO Max debutta in Italia | le grandi serie HBO e il cinema DC hanno una nuova casa!

Da oggi, 13 gennaio 2026, HBO Max è disponibile anche in Italia, offrendo un nuovo punto di accesso alle produzioni di HBO e al cinema DC. La piattaforma permette di guardare le serie più apprezzate e i film più recenti, ampliando le opzioni di intrattenimento per gli utenti italiani. Un’opportunità per scoprire contenuti di qualità in modo semplice e immediato, direttamente dal proprio dispositivo.

Il grande giorno è finalmente arrivato: da oggi, 13 gennaio 2026, HBO Max è ufficialmente disponibile in Italia. Il debutto della piattaforma di Warner Bros. Discovery segna una rivoluzione nel mercato dello streaming nazionale, portando sotto un unico tetto i brand più prestigiosi dell’intrattenimento mondiale: HBO, DC Universe, Harry Potter, Warner Bros. e il grande sport di Eurosport. In questa guida completa esploreremo tutto ciò che devi sapere: dai costi degli abbonamenti ai titoli imperdibili in catalogo, fino alle attesissime produzioni originali italiane. Il Catalogo: Le Migliori Serie TV e i Film Cult. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - HBO Max debutta in Italia: le grandi serie HBO e il cinema DC hanno una nuova casa! Leggi anche: HBO Max è live in Italia con Harry Potter, DC, Warner Bros, serie HBO e le Olimpiadi Invernali Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio. Per le serie HBO e i film Warner serviranno almeno 6 euro al mese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. HBO Max al debutto in Italia, cosa vedere e cosa sapere; Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: che cosa non vedremo più sulle altre piattaforme; I Golden Globe 2026 e l’arrivo in Italia di HBO Max; Arriva HBO Max, nuovo colosso che sfida Sky e le altre streaming tv. HBO Max sbarca in Italia su Prime Video! Una nuova era per lo streaming - HBO Max è disponibile su Prime Video in Italia, offrendo titoli leggendari come Game of Thrones e attese novità del 2026. tomshw.it

HBO Max è arrivata in Italia! Tutto quello che potete vedere a partire da oggi - Il grande giorno è arrivato: le migliori serie HBO, i film dell'universo DC e del Wizarding World hanno una nuova casa con HBO Max ... bestmovie.it

HBO Max arriva in Italia: tutti i film e le serie tv in catalogo, il caso The Pitt 2 tolto a Sky - Scopri il passaggio di The Pitt 2 da Sky a Max, le produzioni esclusive e il catalogo di serie e film ... donnamoderna.com

