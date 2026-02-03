La colonia Roma resta un’occasione persa

La colonia Roma torna al centro delle attenzioni. Il complesso storico, affacciato sul porto, resta in balia del degrado da anni. Ora si cerca di capire se ci saranno interventi concreti per salvare questo pezzo di storia, o se continuerà a restare un’occasione persa.

Si riaccendono i riflettori sulla colonia Roma, storico complesso affacciato sul porto, da anni in stato di abbandono. L’edificio costruito tra il 1927 e il 1930 per ospitare i ferrovieri – oggi proprietà privata e senza una destinazione – torna al centro del dibattito cittadino con l’intervento dell’ex consigliere comunale Massimo Bordoni. "La colonia di viale Pinzon rappresenta una delle più grandi occasioni mancate di Bellaria Igea Marina. Da decenni se ne parla e da decenni si rinvia, mentre un edificio strategico continua a rimanere chiuso e inutilizzato". Per Bordoni la questione non riguarda solo l’edilizia: "Siamo di fronte a una scelta politica: decidere se una città vuole governare il proprio futuro o continuare a subirne l’inerzia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

