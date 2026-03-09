Giacomo Bertagnolli ha conquistato dieci medaglie alle Paralimpiadi, includendo quattro ori, quattro argenti e due bronzi. Durante l’ultima edizione, ha ottenuto una medaglia d’argento nel superG. Questo risultato porta il suo totale personale a dieci medaglie vinte nel corso della carriera paralimpica.

E sono dieci (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi). Giacomo Bertagnolli raggiunge la doppia cifra nel computo personale delle medaglie paralimpiche in carriera. L’azzurro, già bronzo nella discesa di questi Giochi di Milano Cortina sull’Olympia delle Tofane, era tra gli atleti più attesi del superG odierno nella categoria “visually impaired”, ovvero ipovedenti. Il trentino classe ’99 (AS3) ha chiuso la sua prova al secondo posto, conquistando l’argento, assistito dalla guida Andrea Ravelli. Bertagnolli ha pagato dazio nella parte alta del tracciato, commettendo un errore che gli è costato un secondo rispetto al vincitore della medaglia d’oro, l’austriaco Johannes Aigner (AS2), capace così di concedere il bis dopo il successo in discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giacomo Bertagnolli fa 10 medaglie alle Paralimpiadi! Azzurro d’argento in superG

