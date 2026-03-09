Un messaggio inviato da un contatto conosciuto su WhatsApp sta causando una serie di furti d’identità digitale nel Lazio. Questa tecnica, chiamata Ghost Pairing, sfrutta la fiducia degli utenti per ottenere dati personali e accedere agli account online. Le autorità hanno segnalato che molte persone sono state vittime di questa truffa, che si diffonde rapidamente attraverso le conversazioni quotidiane.

Un messaggio apparentemente innocuo inviato da un contatto fidato sta diventando lo strumento di una nuova ondata di furti d’identità digitale nel Lazio. La tecnica, definita Ghost Pairing, sfrutta la fiducia tra amici e parenti per rubare l’accesso a profili WhatsApp, permettendo ai criminali di controllare le conversazioni private e chiedere denaro in nome della vittima. Gli esperti della Cyber Investigation dei Carabinieri segnalano un aumento esponenziale di casi che colpisce migliaia di utenti, trasformando il dispositivo personale in una porta aperta verso frodi finanziarie. La minaccia si nasconde dietro richieste di voti per concorsi o premi, dove l’utente viene indotto a inserire codici di verifica su siti esterni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghost Pairing: il voto che ruba l’identità su WhatsApp

Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp: il messaggio dell'amico che ti ruba l'identitàÈ l'ultima frontiera del cybercrimine e sta colpendo migliaia di utenti, sfruttando la fiducia verso i propri contatti in rubrica Un semplice...

‘Potresti votare mia nipote?’: ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsAppTempo di lettura: 3 minuti “Potresti votare per mia nipote?”: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line consente ai cybercriminali di prendere...

Aggiornamenti e notizie su Ghost Pairing.

Temi più discussi: Ghost Pairing: la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldi - FoggiaToday; Truffe, cos’è il Ghost Pairing e perché riguarda anche le telefonate selvagge; Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp: il messaggio dell'amico che ti ruba l'identità; Truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona il ghost pairing e come difendersi.

Ghost Pairing su WhatsApp: nuova truffa che ruba gli accountGhost Pairing su WhatsApp: la nuova truffa che ruba gli account tramite link falsi e codici di verifica. Ecco come funziona e come difendersi. quotidianodiragusa.it

Ghost Pairing: la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldiPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... foggiatoday.it

La truffa è arrivata nelle chat dei foggiani Ghost Pairing, cos’è e come funziona - facebook.com facebook

Chiamate spam, perché non si dovrebbe mai rifiutare la telefonata: l'errore da non fare e cosa è il "ghost pairing" x.com