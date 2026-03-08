Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp | il messaggio dell' amico che ti ruba l' identità

È allerta su WhatsApp per il fenomeno del Ghost Pairing, un metodo attraverso cui un attaccante può ottenere il controllo dell’account di un utente con un messaggio apparentemente innocuo inviato da un amico. In pochi secondi, l’account può scomparire, lasciando gli utenti senza accesso ai propri dati e contatti. La minaccia si presenta attraverso richieste di voto o messaggi di verifica fraudolenti.

È l'ultima frontiera del cybercrimine e sta colpendo migliaia di utenti, sfruttando la fiducia verso i propri contatti in rubrica Un semplice messaggio da un amico, una richiesta di voto per un concorso di danza e, in pochi secondi, il tuo account WhatsApp sparisce. È l'ultima frontiera del cybercrimine: si chiama Ghost Pairing e sta colpendo migliaia di utenti, sfruttando la fiducia verso i propri contatti in rubrica. L'allarme arriva dagli esperti della Cyber Investigation dei Carabinieri, che segnalano un aumento esponenziale di casi. Ecco come funziona il raggiro e cosa fare per non cadere nella trappola. Tutto inizia con un messaggio che sembra innocuo: “Ciao! Potresti votare per mia nipote? Le manca pochissimo per vincere”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

