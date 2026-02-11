‘Potresti votare mia nipote?’ | ecco il Ghost Pairing la truffa su WhatsApp

La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing. I criminali inviano messaggi fingendo di chiedere un aiuto, come “Potresti votare per mia nipote?”. Se le vittime cliccano sui link o seguono le istruzioni, i truffatori riescono a prendere il controllo dell’account WhatsApp Web. Questo permette di inviare messaggi a nome della vittima e di sottrarre dati o denaro. La polizia raccomanda di fare attenzione a questi messaggi e di non cliccare su link sospetti

Tempo di lettura: 3 minuti “Potresti votare per mia nipote?”: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi conseguenze alla privacy e anche al portafoglio. Il messaggio che si riceve – “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco” – è particolarmente insidioso, perché giunge da uno dei contatti della nostra rubrica. I Carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Potresti votare mia nipote?’: ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp Approfondimenti su WhatsApp Truffa Napoli, la nuova truffa su WhatsApp, il messaggio “vota mia nipote” svuota i conti: l’allarme dei Carabinieri I Carabinieri di Napoli hanno lanciato un allarme per un nuovo modo di truffare online. “Ciao, potresti prestarmi 985 euro?”, la nuova truffa che corre su WhatsApp: come funziona e come difendersi Una nuova truffa gira su WhatsApp e fa già parecchi danni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Allarme truffe su Whatsapp, ecco come funziona Ultime notizie su WhatsApp Truffa Argomenti discussi: Truffa della ballerina su Whatsapp, un messaggio dal contatto amico: Puoi votare per mia nipote?; 'Potresti votare mia nipote?': ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp; Potresti votare mia nipote?. Ecco il Ghost pairing, la truffa che corre su Whatsapp: come sfuggire ai raggiri; Potresti votare mia nipote: allarme truffa su Whatsapp. Il decalogo per difendersi. Potresti votare mia nipote?: attenti alla truffa via Whatsapp. Ecco come difendersiSi chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line che consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell'account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi conseguenze alla privacy e anche al ... msn.com 'Potresti votare mia nipote?': ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsAppPotresti votare per mia nipote?: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell'account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi cons ... ansa.it "Potresti votare mia nipote" Ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp x.com Il “Ghost Pairing” colpisce WhatsApp, ecco come funziona la truffa del finto voto alla nipote https://www.napolitoday.it/cronaca/truffa-finta-foto-da-votare.html - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.