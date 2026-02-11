‘Potresti votare mia nipote?’ | ecco il Ghost Pairing la truffa su WhatsApp

Da anteprima24.it 11 feb 2026

La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing. I criminali inviano messaggi fingendo di chiedere un aiuto, come “Potresti votare per mia nipote?”. Se le vittime cliccano sui link o seguono le istruzioni, i truffatori riescono a prendere il controllo dell’account WhatsApp Web. Questo permette di inviare messaggi a nome della vittima e di sottrarre dati o denaro. La polizia raccomanda di fare attenzione a questi messaggi e di non cliccare su link sospetti

Tempo di lettura: 3 minuti “Potresti votare per mia nipote?”: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi conseguenze alla privacy e anche al portafoglio. Il messaggio che si riceve – “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco” – è particolarmente insidioso, perché giunge da uno dei contatti della nostra rubrica. I Carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

