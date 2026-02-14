In arrivo su Disney+ l’ultimo documentario di Werner Herzog

Il documentario di National Geographic Documentary Films, GHOST ELEPHANTS, debutterà l’ 8 marzo su Disney+. Diretto, scritto e narrato da Werner Herzog ( Grizzly Man ) e prodotto da Ariel León Isacovitch ed Herzog, il film segue Steve Boyes, National Geographic Explorer, in un viaggio epico insieme ad alcuni degli ultimi maestri tracciatori rimasti al mondo alla ricerca di un animale a lungo ritenuto un mito. Nelle alture dell’Angola avvolte dalla nebbia, nel cuore delle sue foreste, persiste un mistero: gli sfuggenti elefanti fantasma di Lisima, potenziali discendenti viventi del più grande mammifero terrestre mai documentato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Werner Herzog torna davanti alla macchina da presa, questa volta per raccontare la ricerca degli elefanti fantasma.

