Disney+ Werner Herzog racconta la ricerca degli elefanti fantasma

Werner Herzog torna davanti alla macchina da presa, questa volta per raccontare la ricerca degli elefanti fantasma. Il regista tedesco ha scritto, diretto e narrato il documentario “Ghost Elephants”, prodotto da National Geographic e in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d’Oro. La pellicola è disponibile da poco su Disney+. Herzog porta gli spettatori in un viaggio tra miti e realtà, alla scoperta di animali che potrebbero non essere mai esistiti davvero.

Un viaggio alla ricerca di un animale a lungo ritenuto un mito. Disney+ annuncia Ghost Elephants, il documentario di National Geographic diretto, narrato e scritto dal leggendario regista Werner Herzog e presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove Herzog ha ricevuto il Leone.

