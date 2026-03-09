Gestione Rsa Dialogo riaperto con i sindacati

A Lodi Vecchio, i rappresentanti sindacali e le autorità si sono incontrati in Prefettura per quattro ore e mezza al fine di affrontare i problemi legati alla gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale. L'incontro ha rappresentato la ripresa di un dialogo che era stato interrotto, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise alle questioni aperte.

LODI VECCHIO (Lodi) Una maratona di quattro ore e mezza in Prefettura per sciogliere i nodi che, da troppo tempo, soffocano la gestione della Rsa di Lodi Vecchio. Il tavolo di mediazione convocato nei giorni scorsi dal prefetto Davide Garra (nella foto) si è concluso con un segnale di distensione atteso da mesi: un riavvicinamento concreto tra la cooperativa Codess Sociale e la Fp Cgil. Al centro del confronto, la necessità di invertire la rotta in una struttura che il sindaco Osvaldo Felissari, ha definito "in sofferenza". Accompagnato dall’assessore Simone Fabiano, il sindaco ha rimarcato come il rilancio della Rsa non sia solo una questione contrattuale, ma un dovere verso il territorio: "La struttura deve tornare a essere un presidio aperto e funzionale, un obiettivo raggiungibile solo attraverso un percorso di “pace sociale“". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gestione Rsa. Dialogo riaperto con i sindacati Leggi anche: Napoli, frenata su Sulemana: riaperto il dialogo con lo Sporting per Alisson Santos Asam Aprilia: Sindacati all’attacco, contestate gestioni e mancato dialogo con l’azienda.Il fronte sindacale dell’Asam di Aprilia si infiamma: proclamato oggi, sabato 7 febbraio 2026, lo stato di agitazione dalle organizzazioni sindacali... Tutto quello che riguarda Gestione Rsa Dialogo riaperto con i.... Gestione della Rsa Belvedere. Scatta un’altra proroga: È la quarta, siamo bloccatiAnno nuovo, servizio vecchio per la gestione della Rsa. Al via una nuova proroga per il servizio in global service della casa di riposo Belvedere, in attesa dell’atteso project financing annunciato da ... ilgiorno.it Rsa Virgilio Ferrari e Casa per Coniugi, il Comune cambia la gestioneIl Comune di Milano ha deciso di modificare la procedura per la gestione delle Rsa e dei Cdi (centri diurni integrati) comunali, escludendo dall’iter del partenariato pubblico privato, avviato a ... affaritaliani.it