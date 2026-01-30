Napoli frenata su Sulemana | riaperto il dialogo con lo Sporting per Alisson Santos

Il Napoli ha deciso di riaprire i contatti con lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, dopo aver messo in pausa la trattativa per Kamaldeen Sulemana. La società vuole valutare tutte le opzioni prima di fare un passo definitivo, ma al momento non ci sono novità concrete su Sulemana. La squadra punta a rinforzare l’attacco e sta considerando diverse alternative sul mercato.

"> Il Napoli trova la strada momentaneamente sbarrata per Kamaldeen Sulemana. Almeno nelle prossime ore, infatti, l’Atalanta non ha intenzione di privarsi dell’esterno ghanese, impegnata a definire la cessione di Ademola Lookman al Fenerbahce. Una situazione che ha spinto il club azzurro a rivedere le proprie strategie sul mercato offensivo, come riferisce Alfredo Pedullà. La dirigenza partenopea ha così riallacciato i contatti con lo Sporting CP, trovando un’apertura concreta per Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2002.🔗 Leggi su Napolipiu.com Approfondimenti su Napoli Sporting Napoli su Alisson Santos, lo Sporting frena sulla cessione Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione. Napoli, sì di Alisson Santos: ora trattativa con lo Sporting Napoli accelera sui dettagli dell’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Sporting Argomenti discussi: Il Napoli alle prese con l’INDECISIONE: si affonda per Sulemana o Alisson? Formule e dettagli; Calciomercato live: Juve, frenata Kolo Muani. Toro, colpo Prati. Inter, blitz per Norton-Cuffy; Corriere dello Sport: Sulemana al Napoli, decide Lookman; Atalanta, Sulemana accende il mercato: Roma e Napoli si sfidano per l’esterno della Dea. Napoli su Sulemana: contatti avviati e si studia la formula con l’AtalantaKamaldeen Sulemana è un profilo che prende sempre più quota in casa Napoli. Il club azzurro è al lavoro sul suo nome in queste ore. A riportarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che aggiorna su ... ilnapolionline.com Corriere dello Sport: Sulemana al Napoli, decide LookmanAllegri è speciale. Apre con questo virgolettato di Alexis Saelemaekers la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga del Milan si racconta ... tuttonapoli.net Ore caldissime per il mercato del Napoli L'affare Lookman salta definitivamente: è in chiusura l'accordo con il Fenerbahçe per 40 milioni di euro Ora l'Atalanta intende trattenere Sulemana e per il Napoli l'ultimo nome porta ad Alisson Santos dello Sporting - facebook.com facebook Ore caldissime per il mercato del Napoli L'affare Lookman salta definitivamente: è in chiusura l'accordo con il Fenerbahçe per 40 milioni di euro Ora l'Atalanta intende trattenere Sulemana e per il Napoli l'ultimo nome porta ad Alisson Santos dello Sporting x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.