Asam Aprilia | Sindacati all’attacco contestate gestioni e mancato dialogo con l’azienda

Le sigle sindacali di Aprilia hanno deciso di mettere in campo uno stato di agitazione contro l’azienda. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl denunciano una gestione che non ascolta e un dialogo che manca. La protesta scatta oggi, 7 febbraio 2026, con l’obiettivo di far sentire la propria voce e chiedere risposte concrete.

Il fronte sindacale dell’Asam di Aprilia si infiamma: proclamato oggi, sabato 7 febbraio 2026, lo stato di agitazione dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. La decisione, giunta al termine di una situazione definita dalle stesse sigle come caratterizzata da “gravi e reiterate criticità nelle relazioni sindacali e nella gestione delle scelte organizzative aziendali”, rappresenta un atto di protesta formale e un invito all’immediato ripristino di un dialogo costruttivo con le commissarie dell’azienda. La questione, lungi dall’essere una mera disputa interna, solleva interrogativi profondi sulla gestione di una partecipata locale e sulla tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità dei servizi offerti alla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

