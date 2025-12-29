Siamo in pericolo la professione sta morendo | l’allarme di un medico solo in turno a Natale

Gabriele Bronzetti, medico presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, evidenzia un problema crescente nel settore sanitario: la professione medica è sotto pressione e rischia di perdere rilevanza. In un momento in cui la dedizione dei professionisti è fondamentale, l’assenza di attenzione e risorse potrebbe compromettere la qualità dell’assistenza. La sua testimonianza invita a riflettere sulle sfide del sistema e sull’importanza di un intervento tempestivo.

« Siamo in pericolo e non l'abbiamo capito». È l'allarme che Gabriele Bronzetti, medico all'ospedale universitario Sant'Orsola di Bologna, lancia sul Corriere della Sera. Un allarme che parte da una semplice osservazione, durante i suoi turni lavorativi: un neonato, con una grave malformazione congenita, che muore tra le braccia di una specializzanda. Una delle rare dottoresse – e dottori – in formazione che era di turno nel giorno di Natale. Da questo dato, la quasi totale assenza di giovani apprendisti nei corridoi dell'ospedale in giorni festivi, prende il via la denuncia del dottor Bronzetti: « Anche una professione può morire ed è per questo che non dovrebbe mai essere lasciata sola».

