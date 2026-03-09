Genova arrestato con l' accusa di aver ucciso la madre davanti al pm fa scena muta non ricordo nulla di quello che è successo

A Genova, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre davanti al pubblico ministero. Durante l’interrogatorio, ha fatto scena muta e ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto. L’uomo soffre di disturbi psichiatrici e in passato era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. La scoperta del delitto è avvenuta grazie al fratello maggiore, preoccupato per il silenzio della vittima.

Una mattanza. Nella giornata dedicata alla donna, a Genova si consuma l'ennesimo femminicidio. Maria Marchetti, che nel quartiere tutti chiamavano "Mariuccia", estetista in pensione di 86 anni, è stata uccisa dal figlio Fabio Fibrini, 52 anni, persona con problemi psichiatrici e un'esistenza difficile. «Una scena raccapricciante», la definisce un esperto poliziotto mentre al telefono prova a descrivere quanto accaduto a un collega. Nell'abitazione al numero 39 di via San Felice, nel quartiere di Molassana in Valbisagno, c'è sangue dappertutto. Le coltellate sul corpo di Mariuccia sono «diverse». Una decina almeno. L'allarme scatta nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo.