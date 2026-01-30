Steve Bannon attacca l’Italia duramente, accusando il governo di non apprezzare gli sforzi degli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex consigliere di Trump dice che senza gli Usa, l’Italia non avrebbe difese adeguate. Bannon si scaglia contro le proposte di ridurre la presenza americana alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, usando parole dure e senza mezzi termini.

Steve Bannon alza il livello dello scontro con l’Europa e con l’Italia. In una lunga intervista a la Repubblica, l’ex consigliere strategico di Donald Trump usa toni durissimi contro il governo italiano, la Nato e in particolare contro l’ipotesi di un ridimensionamento della presenza delle agenzie di sicurezza statunitensi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “ Citami letteralmente: fuck you ”, dice Bannon, rivendicando senza attenuazioni la sua posizione. Al centro delle dichiarazioni c’è la polemica sulla presenza dell’ Ice (Immigration and Customs Enforcement) in Italia. Per Bannon, il tema va ben oltre una singola agenzia: “ Non è solo l’Ice: gli Usa forniscono un massiccio aiuto per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non volete l’Ice per le Olimpiadi? Fa*****o, senza gli Usa non avete difese. Non apprezzate nulla di quello che facciamo per voi”: Bannon accusa l’Italia

L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si scaglia contro le decisioni italiane sugli agenti ICE in vista delle Olimpiadi.

Steve Bannon attacca l’Italia, accusandola di aver fatto entrare “terroristi e criminali” e di aver poi rifiutato gli agenti dell’Ice per la sicurezza.

