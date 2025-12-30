Arrestato per furti truffe e rapina | 25enne fa scena muta dal gip

Giuliano Casella, 25 anni, è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, Micaela Raimondo, in occasione dell’udienza di convalida del suo arresto avvenuto domenica. Accusato di furti, truffe e rapina, l’indagato ha scelto di non rispondere alle domande. La decisione del giudice sarà comunicata nei prossimi giorni, mentre si attendono eventuali sviluppi sull’iter giudiziario.

Scena muta dal gip: Giuliano Casella, 25 anni, è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Micaela Raimondo per l'udienza di convalida dell'arresto scattato domenica. Il giovane, accusato di una lunga serie di furti, truffe e anche di una rapina, si è avvalso della.

