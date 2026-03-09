Il brasiliano Messias ha segnato il suo terzo gol nelle ultime sette partite, includendo anche un rigore. Da quando è tornato da un infortunio, il numero 10 del Genoa ha mostrato un miglioramento nelle prestazioni e si è reso più presente in fase offensiva. La sua continuità sotto porta ha contribuito alle prestazioni della squadra nelle ultime uscite.

Alla vigilia della sfida, parlando delle tante soluzioni offensive a disposizione, De Rossi aveva citato anche il nome di Junior Messias. E in attacco, contro la Roma, il brasiliano si è fatto vedere eccome. Accelerazioni, conclusioni, cross, anticipi e ripartenze in contropiede: il numero 10 del Genoa è stato spesso nel vivo dell’azione. Qualche imprecisione non è mancata, ma ha dato costantemente l’impressione di poter creare problemi alla difesa giallorossa. L’episodio decisivo arriva quando Ellertsson conquista un calcio di rigore per un fallo subìto in area da Pellegrini. Sul dischetto si presenta proprio Messias, che con freddezza batte Bijlow. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa, Messias ha trovato continuità e bonus: ora segna anche su rigore

Articoli correlati

Solet, al fanta non solo modificatore: adesso segna anche su rigoreDa difensore da modificatore a rigorista: in poco tempo, Oumar Solet ha ampliato il proprio ruolo all'Udinese, e pure al fantacalcio.

Promozione Il Forte dei Marmi ha trovato la quadra. A Pietrasanta Laucci fa 150 e Ceciarini ora segnaIn Promozione, a 6 turni dalla fine, il Pietrasanta nell’anticipo col fanalino di coda Urbino Taccola ha vinto 3-1 grazie alla doppietta...

Altri aggiornamenti su Genoa Messias ha trovato continuità e...

Temi più discussi: Messias dopo Genoa-Roma: Rinnovo? Il calcio non è solo soldi, qui vivo emozioni. Video; Genoa, Baldanzi out: contro la Roma De Rossi punta su Messias o Amorim; Genoa - Roma (2-1) Serie A 2025; Genoa, Messias: Le emozioni nel calcio ti tengono vivo, sono qui per questo.

Messias e Vitinha stendono la Roma. Festa grande al Ferraris per un Genoa immenso. Finisce 2-1Primo tempo con rare emozioni. Nella ripresa il rigore di Messias per fallo di Pellegrini su Ellertsson porta avanti i rossoblù, però subito raggiunti dal gollonzo di Ndicka. Vitinha firma la rete del ... primocanale.it

Genoa batte la Roma 2-1: Messias su rigore e il gol decisivo di VitinhaIl Genoa si impone 2-1 sulla Roma a Marassi: rigore realizzato da Messias, pareggio di Ndicka e rete decisiva di Vitinha che regala a De Rossi una vittoria significativa ... notizie.it

De Rossi mette le mani avanti per Verona-Genoa: "Visto che hanno fatto col Napoli" - facebook.com facebook

Genoa-Roma, le pagelle: Ostigard super nel gioco aereo, 7. Pellegrini ingenuo: 5 x.com