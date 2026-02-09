Solet, difensore dell’Udinese, si conferma ancora una garanzia al fantacalcio. Questa volta, il giocatore ha segnato anche su rigore, dimostrando di essere un elemento affidabile non solo come modificatore. Con continuità e voti alti, continua a sorprendere chi lo schiera ogni turno.

Da difensore da modificatore a rigorista: in poco tempo, Oumar Solet ha ampliato il proprio ruolo all'Udinese, e pure al fantacalcio. Il centrale bianconero sta confermando l’ottima stagione disputata lo scorso anno, con 24 presenze su 24 a voto e una continuità rara. Dopo un avvio di 2026 in cui, nella trasferta di Como, non era partito titolare, Solet ha ritrovato subito spazio e rendimento. La sua fantamedia è salita fino a 6,3 e, dopo un periodo con qualche 5 o 5,5 di troppo, da inizio dicembre non conosce più insufficienze. Negli ultimi mesi il suo livello si è ulteriormente alzato: 6,5 contro l’Inter, due 7 consecutivi contro Verona e Roma, e soprattutto l’arrivo dei bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Solet, al fanta non solo modificatore: adesso segna anche su rigore

