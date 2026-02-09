Solet al fanta non solo modificatore | adesso segna anche su rigore
Solet, difensore dell’Udinese, si conferma ancora una garanzia al fantacalcio. Questa volta, il giocatore ha segnato anche su rigore, dimostrando di essere un elemento affidabile non solo come modificatore. Con continuità e voti alti, continua a sorprendere chi lo schiera ogni turno.
Da difensore da modificatore a rigorista: in poco tempo, Oumar Solet ha ampliato il proprio ruolo all'Udinese, e pure al fantacalcio. Il centrale bianconero sta confermando l’ottima stagione disputata lo scorso anno, con 24 presenze su 24 a voto e una continuità rara. Dopo un avvio di 2026 in cui, nella trasferta di Como, non era partito titolare, Solet ha ritrovato subito spazio e rendimento. La sua fantamedia è salita fino a 6,3 e, dopo un periodo con qualche 5 o 5,5 di troppo, da inizio dicembre non conosce più insufficienze. Negli ultimi mesi il suo livello si è ulteriormente alzato: 6,5 contro l’Inter, due 7 consecutivi contro Verona e Roma, e soprattutto l’arrivo dei bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Solet Udinese
Ultime notizie su Solet Udinese
