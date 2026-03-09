Genoa-Inter | De Rossi rivoluziona la difesa e il trio centrale vince

Nel match tra Genoa e Inter, De Rossi ha deciso di rivoluzionare la linea difensiva, cambiando la disposizione tattica. La partita vede il trio centrale impegnato a mantenere la compattezza e a contenere gli attaccanti avversari. La sfida rappresenta un importante appuntamento per il Genoa, che si affida alle modifiche apportate in difesa per affrontare una delle squadre più competitive del campionato.

La sfida contro una grande squadra si presenta come banco di prova per il Genoa, con la difesa chiamata a garantire solidità. Nel match contro l'Inter, il trio difensivo centrale risulterà determinante per la tenuta della squadra in una gara di alta intensità. De Rossi emerge come elemento chiave capace di ridefinire la formazione e cambiare le carte del gioco in campo. Il peso del reparto difensivo. Masini e Sabelli rappresentano due pilastri fondamentali che hanno risposto alla convocazione dopo mesi di assenza dalla titolarità. Questi due calciatori dimostrano valore nella gestione delle situazioni difficili contro un avversario blucerchiato di alto livello.

