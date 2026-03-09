Genoa-Inter le pagelle | il trio dietro è da parte sinistra della classifica il migliore è De Rossi

Nella partita tra Genoa e Inter, il trio difensivo rimane tra i più deboli in classifica, mentre il miglioramento arriva da De Rossi. L'allenatore modifica formazione e approccio, portando una svolta nella ripresa, dopo un primo tempo senza scossoni. La seconda metà del match regala gol, emozioni e una vittoria che i tifosi rossoblù ricorderanno a lungo.

Masini e Sabelli tra i migliori del Genoa. Entrambi non trovavano la titolarità da diversi mesi ma hanno risposto presente alla chiamata del mister in una delle gare più difficili per avversario e importanza. La classe operaia è andata in paradiso: Masini e Sabelli rispondono presente, Ekhator ed Ekuban battagliano con la difesa giallorossa, il trio dietro è qualcosa di più che garanzia di solidità e concretezza. Bijlow 6. Piedi da centrocampista, prestazione leggermente macchiata dal gol della Roma su cui è poco reattivo, ma anche sfortunato. Sufficiente Vasquez 6,5. Cuore, gambe e anche la testa. Il messicano incarna perfettamente lo spirito genoano fatto di passione e sacrificio, non a caso al suo braccio c'è la fascia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. Amorim da incubo. I nerazzurri scappano in classifica- I VOTI

Il giudice Fucigna ci rivela: "Ho le prove di una scommessa da 20 milioni fatta da un genoano sulla partita. Ma chi sa tutto è il giovane Somma che quella sera al ristorante raccontò tutto" Mentre Ferrari Ciboldi scende a Firenze e consegna a De Biase le risulta x.com