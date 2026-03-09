Generazioni valutare l’impatto delle scelte

In Italia, si osserva un paradosso: il paese è tra i più longevi del mondo, ma registra anche uno dei tassi di natalità più bassi. Le generazioni attuali si trovano così a dover valutare l’effetto delle proprie decisioni sulla futura composizione demografica. La longevità elevata e la diminuzione delle nascite sono due dati che caratterizzano il panorama italiano.

ITALIA. L’Italia è uno dei Paesi più longevi del mondo e, allo stesso tempo, uno di quelli che fanno meno figli. La popolazione attiva diminuisce, il rapporto tra lavoratori e pensionati si riduce e il peso del debito pubblico resta elevato. Sono fenomeni noti, ma spesso analizzati separatamente. In realtà hanno un punto in comune: riguardano tutti il rapporto tra le decisioni di oggi e le conseguenze che produrranno domani. Negli ultimi anni queste questioni hanno assunto rilevanza giuridica esplicita. Con la riforma costituzionale del 2022 e con la legge n. 167 del 2025 l’equità tra generazioni è stata trasformata da principio etico a criterio normativo per la valutazione delle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

