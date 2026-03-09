Generazioni valutare l’impatto delle scelte

Da ecodibergamo.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, si osserva un paradosso: il paese è tra i più longevi del mondo, ma registra anche uno dei tassi di natalità più bassi. Le generazioni attuali si trovano così a dover valutare l’effetto delle proprie decisioni sulla futura composizione demografica. La longevità elevata e la diminuzione delle nascite sono due dati che caratterizzano il panorama italiano.

ITALIA. L’Italia è uno dei Paesi più longevi del mondo e, allo stesso tempo, uno di quelli che fanno meno figli. La popolazione attiva diminuisce, il rapporto tra lavoratori e pensionati si riduce e il peso del debito pubblico resta elevato. Sono fenomeni noti, ma spesso analizzati separatamente. In realtà hanno un punto in comune: riguardano tutti il rapporto tra le decisioni di oggi e le conseguenze che produrranno domani. Negli ultimi anni queste questioni hanno assunto rilevanza giuridica esplicita. Con la riforma costituzionale del 2022 e con la legge n. 167 del 2025 l’equità tra generazioni è stata trasformata da principio etico a criterio normativo per la valutazione delle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

generazioni valutare l8217impatto delle scelte
© Ecodibergamo.it - Generazioni valutare l’impatto delle scelte

Articoli correlati

Ancona misura l’impatto delle scelte pubbliche sui giovani: al via la Valutazione di Impatto GenerazionaleANCONA - Misurare in modo preventivo gli effetti delle scelte pubbliche sui giovani tra i 14 e i 35 anni e sulle opportunità future della città: il...

Leggi anche: La valutazione preventiva dell’impatto delle leggi sulle giovani e sulle future generazioni

Innovazione Etica: La Rivoluzione della Gen Z nel Business

Video Innovazione Etica: La Rivoluzione della Gen Z nel Business

Altri aggiornamenti su Generazioni valutare

Temi più discussi: Crisi demografica e istruzione: il dossier di ASviS e Save the Children per guidare la Valutazione Impatto Generazionale; Valutazione di Impatto generazionale: il Future Paper con ASviS; Valutazione di impatto generazionale, dieci raccomandazioni per non sprecare un'occasione storica; Come funziona la Valutazione d’impatto generazionale per le politiche pubbliche? Lo spiegano ASviS e Save the Children, in diretta streaming.

Generazioni valutare l’impatto delle scelteLa popolazione attiva diminuisce, il rapporto tra lavoratori e pensionati si riduce e il peso del debito pubblico resta elevato. Sono fenomeni noti, ma spesso analizzati separatamente. In realtà hanno ... ecodibergamo.it

generazioni valutare l impattoValutazione di impatto generazionale, dieci raccomandazioni per non sprecare un’occasione storicaDieci raccomandazioni di Asvis e Save the Children per non vanificare la Valutazione di impatto generazionale nelle leggi ... vita.it

Trova facilmente notizie e video collegati.