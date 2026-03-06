Reggio | i giovani spiegano il Sì al referendum sulla giustizia

A Reggio Calabria, i giovani si preparano a partecipare a un evento di sensibilizzazione sul referendum sulla giustizia, che si svolgerà nel corso Giuseppe Garibaldi. L'iniziativa durerà circa un’ora e mezza e trasformerà questa strada in un luogo di confronto sui diritti costituzionali. La partecipazione coinvolgerà cittadini e attivisti interessati a spiegare le ragioni del sì.

Una mobilitazione politica si prepara a prendere vita nel cuore pulsante di Reggio Calabria, dove il corso Giuseppe Garibaldi diventerà per un’ora e mezza la piazza dei diritti costituzionali. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 10.30, i giovani del movimento Noi Moderati allestiranno un gazebo informativo dedicato alla campagna per il Sì al Referendum sulla giustizia. L’iniziativa, situata all’angolo con il tapis roulant, mira a spiegare ai cittadini le implicazioni della modifica legislativa senza alcun costo di partecipazione. La scelta del luogo non è casuale: quel punto strategico del centro storico rappresenta un crocevia naturale tra la zona commerciale e i quartieri residenziali, garantendo una visibilità immediata agli utenti che transitano quotidianamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sì al Referendum sulla giustizia, gazebo informativo dei giovani di Noi Moderati

