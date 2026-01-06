Gasolio alle stelle | a Trento e Bolzano il pieno più caro d’Italia

Secondo l’ultima analisi dell’Unione Nazionale Consumatori, i prezzi del gasolio sono al loro massimo in Italia, con Bolzano e Trento che registrano i valori più elevati. I dati, basati sui prezzi ufficiali comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, evidenziano una situazione di particolare attenzione per gli automobilisti nelle due città.

Il pieno più caro d'Italia, oggi, si fa a Bolzano. Subito dopo viene Trento. È questo il dato che emerge dall'ultima analisi dell'Unione Nazionale Consumatori, basata sui prezzi ufficiali comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una classifica che riguarda da vicino il.

