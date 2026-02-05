Garlasco guai per Massimo Lovati L’ex difensore di Sempio a processo per diffamazione | Ha offeso reputazione e onore degli ex legali di Stasi

L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, finisce sotto processo a Milano. La procura lo accusa di aver diffamato gli ex legali di Stasi, danneggiando la loro reputazione e onore. La vicenda riguarda un episodio che ha fatto discutere a Garlasco, mentre Lovati si difende dicendo la sua.

L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è stato mandato a processo per diffamazione dalla Procura di Milano. La decisione è arrivata con citazione diretta a giudizio e riguarda alcune dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dello studio Giarda, che aveva assistito Alberto Stasi nei processi per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto contestato, Lovati avrebbe pronunciato «dichiarazioni gravemente diffamatorie» ai danni degli avvocati Fabio ed Enrico Giarda, figli del professore Angelo Giarda, «rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie» nel corso di una conferenza stampa tenuta il 13 marzo 2025, quando era ancora legale di Sempio.🔗 Leggi su Open.online

