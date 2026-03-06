Garlasco Lovati torna sulle ferite sulle palpebre di Chiara Poggi | Un messaggio perché non doveva guardare

Garlasco, Lovati torna a parlare delle ferite sulle palpebre di Chiara Poggi, affermando che si tratta di un messaggio destinato a chi non avrebbe dovuto guardare. Lovati ha commentato le ferite come un segnale, senza offrire interpretazioni aggiuntive, concentrandosi esclusivamente sui dettagli fisici e sulla loro possibile natura. La discussione si concentra sui segni visibili e sulla loro posizione sul volto di Chiara Poggi.

Nell’ambito del delitto di Garlasco sarebbe emerso un messaggio del presunto assassino, lasciato sul cadavere di Chiara Poggi. Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è infatti convinto che sia stato sottovalutato un dato tecnico. Secondo l’avvocato, le ferite sulle palpebre sarebbero state inferte per un motivo. “Tu non dovevi guardare”, questo il messaggio che l’assassino avrebbe voluto trasmettere alla vittima, secondo Massimo Lovati. Le ferite sulle palpebre di Chiara Poggi Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è tornato a parlare del delitto di Garlasco nella puntata del 6 marzo di Mattino Cinque. L’avvocato ha rivelato quello che ritiene sia stato un messaggio dell’assassino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine

Garlasco, Lovati torna sul sicario di ucciso Chiara Poggi: "Avrebbe mandato nella m**** cardinali e politici"

Garlasco, la nuova perizia: "Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio"

