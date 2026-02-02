Magicland assume | oltre 400 posti di lavoro per la stagione 2026

Magicland di Valmontone cerca oltre 400 persone per la stagione 2026. Il parco divertimenti ha aperto le selezioni e offre numerose opportunità di lavoro, sia durante l’alta che la bassa stagione. Le posizioni sono destinate a supportare le attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. Chi è interessato può già candidarsi per entrare a far parte della squadra del parco.

MagicLand, parco divertimenti di Valmontone, apre le selezioni per la stagione 2026. Oltre 400 opportunità di lavoro complessive tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. MagicLand ricerca sia profili con esperienza sia candidati alla prima esperienza, accomunati da attitudine al contatto con il pubblico, predisposizione al lavoro in team e disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi. È richiesta, per la maggior parte delle posizioni, una buona conoscenza della lingua inglese, il domicilio a Valmontone o zone limitrofe e il possesso della patente con mezzo proprio.

