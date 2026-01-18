Ancora Italia a Benidorm! Giorgia Pellizotti si impone nella gara Juniores femminile di Coppa del Mondo

Ancora risultati positivi per l’Italia a Benidorm, dove si svolge la tappa di ciclocross valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Durante la gara Juniores femminile, Giorgia Pellizotti ha ottenuto una vittoria importante, confermando la buona forma della squadra italiana in questa disciplina. La manifestazione continua a rappresentare un momento di crescita e consolidamento per i giovani talenti italiani nel circuito internazionale.

Prosegue nel migliore dei modi per l’Italia il lungo programma della tappa di ciclocross di Benidorm (Spagna), valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo il successo di Patrick Pezzo Rosola nella gara maschile, la squadra azzurra conquista un’altra preziosa vittoria grazie a Giorgia Pellizotti. Prima affermazione stagionale in Coppa per l’italiana, autrice di una gara magistrale. La classe 2008 è stata incollata alla ruota della francese Lise Revol fino all’ultimo giro, quando ha deciso di alzare il ritmo sorprendendo la transalpina, che si è dovuta accontentare della seconda posizione, a 10? dalla vincitrice. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nella gara di Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm, l’Italia ottiene risultati significativi nella categoria Juniores maschile. Patrik Pezzo Rosola si aggiudica la vittoria, mentre Filippo Grigolini conquista il terzo posto, mantenendo la leadership in classifica generale. Un risultato che conferma la buona forma degli atleti italiani in questa disciplina.

