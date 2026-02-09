Angelana perde gara e vetta Ellera ottima la prima di Grilli

L’Angelana perde in casa e scivola dalla testa della classifica. L’Ellera invece vince 1-0 e mette in mostra una buona prestazione con il nuovo acquisto Grilli, alla sua prima partita con la squadra. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando Roscini ha segnato il gol che ha portato l’Ellera alla vittoria. L’Angelana ha corso, ma non è riuscita a trovare il pareggio, lasciando spazio all’avversaria di salire in classifica.

ANGELANA 0 ELLERA 1 ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi (37'st Aronni), Sedran, Vieira, Tarpanelli; Proietti, Brunetti, Bartolini (5'st Salis); Malltezi, Colombi, Roscini (18'st Bernabucci). (A disp. Comez, Cesaretti, Melillo, De Santis, Riommi, Tofi). All. Recchi. ELLERA (4-3-2-1): Segoloni; Sebben (20'st Roticiani), Vescovi, Sorbelli, Convito; Vinciarelli, Mennini, Paradisi; Massetti (33'st Mariotti), Salvucci (41'st Gazzani); Antognoni. (A disp. Beccari, Bertini, Tarpani, Morlunghi, Sisani, Spippoli). All. Grilli. Arbitro: Paolini di Chieti (Ricci e Vagnetti). Marcatori: 21'st Salvucci rig. (E).

