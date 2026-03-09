Un ciclista di 29 anni proveniente dal Piemonte ha vinto la cronometro di apertura della Tirreno-Adriatico, disputata a Lido di Camaiore. La prova, lunga 11,5 km, è stata conclusa in 12 minuti e 8 secondi, stabilendo il nuovo record di velocità nella storia della corsa. Con questa vittoria, si è aggiudicato anche la prima maglia azzurra della competizione.

Si apre nel segno dell’Italia e di Filippo Ganna l’edizione numero 61 della Tirreno-Adriatico, sette tappe fino a domenica a San Benedetto del Tronto. Per la quarta volta infatti il 29enne piemontese della Ineos Grenadiers ha vinto la crono inaugurale pianeggiante di Lido di Camaiore, lunga 11.5 km. Ganna ha migliorato se stesso visto che ha chiuso in 12’08” contro i 12’17” dello scorso anno su percorso identico, chiudendo a una media di 56,8: prova contro il tempo più veloce nella storia della corsa dei Due Mari, la cui prima edizione si è disputata nel 1966. Alle spalle di Ganna si è piazzato il suo compagno di squadra Arensman, a 22”. Ineos Grenadiers ha piazzato anche Sheffield al quarto posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ganna vola nella crono di Lido di Camaiore: è la prima maglia azzurra alla Tirreno-Adriatico

Tirreno-Adriatico, lunedì il via: e la crono di Lido di Camaiore chiama Ganna

Tirreno Adriatico 2026, tappa 1: Ganna vince la crono di Lido di Camaiore

