Tirreno-Adriatico lunedì il via | e la crono di Lido di Camaiore chiama Ganna

Lunedì prende il via la 61a edizione della Tirreno-Adriatico, una delle principali corse a tappe del ciclismo internazionale. La cronometro di Lido di Camaiore è il primo appuntamento, con Ganna tra i favoriti. La gara vede la partecipazione di numerosi campioni, tra cui Van der Poel e Roglic, pronti a sfidarsi lungo i percorsi che collegano le due coste italiane.

Con ancora negli occhi l’ennesima impresa di Tadej Pogacar alle Strade Bianche, il grande ciclismo del World Tour si sdoppia: oggi è partita la Parigi-Nizza e da domani scatta la 61a edizione della Tirreno-Adriatico, che Rcs Sport organizza per conto della Gazzetta. Sette tappe da Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto fino a domenica, con 1170,5 km e 15.500 metri di dislivello, pur senza il classico arrivo in salita delle ultime edizioni. si inizierà con la cronometro individuale pianeggiante di Lido di Camaiore che Filippo Ganna ha vinto già tre volte: il 29enne piemontese di Ineos-Grenadiers ha risposto presente (dal 2017, ha sempre partecipato alla Tirreno-Adriatico) e sarà il favorito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volate

