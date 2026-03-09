Tirreno Adriatico 2026 tappa 1 | Ganna vince la crono di Lido di Camaiore

La Tirreno Adriatico 2026 è iniziata con la cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore, dove Filippo Ganna ha concluso la prova in 12 minuti e 8 secondi. Ganna ha migliorato il suo risultato rispetto all'edizione precedente, quando aveva impiegato 12 minuti e 17 secondi. La prima tappa si è svolta come da tradizione, con la vittoria che è andata al ciclista italiano.

Lido di Camaiore, 9 marzo 2026 - La Tirreno Adriatico 2026 parte dagli 11,5 km a cronometro da Lido di Camaiore a Lido di Camaiore: un inizio da tradizione, come ormai lo è la vittoria all'esordio di Filippo Ganna, che completa la prova in 12'08", migliorando se stesso e il 12'17" dell'anno scorso. Il piemontese, secondo un anno fa, si porta anche al comando delle classifica generale, con distacchi piuttosto contenuti tra gli altri big. La tappa 2, la Camaiore-San Gimignano di 206 km, per 2.300 metri di dislivello, offre i primi 2 GPM, di cui quello finale che conduce all'arrivo.