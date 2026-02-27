Dieci pini ' mutilati' nell' area sgambamento cani il Comune cerca i vandali della capitozzatura

Nel Parco di Ponente a Cesenatico, l’area dedicata ai cani, sono stati recentemente danneggiati dieci pini piantati nell’area sgambamento. Nei giorni scorsi, alcuni atti vandalici hanno coinvolto gli alberi, che sono stati capitozzati in modo indiscriminato. Il Comune sta ora cercando di identificare i responsabili di questo gesto.

Gli atti non hanno nulla a che vedere con la buona norma del verde e gli interventi hanno devastato in maniera permanente l’architettura e la fisiologia di dieci giovani esemplari di pino. L'episodio al Parco di Ponente Nei giorni scorsi sono avvenuti alcuni atti vandalici all’area sgambamento cani del Parco di Ponente a Cesenatico: sono stati capitozzati tutti gli esemplari di pino recentemente piantati all’interno. Gli atti non hanno nulla a che vedere con la buona norma del verde e gli interventi hanno devastato in maniera permanente l’architettura e la fisiologia di dieci giovani esemplari di pino. “Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alla Polizia Locale per provare a risalire ai responsabili di questo gesto che ha rovinato un patrimonio verde della collettività”, le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

