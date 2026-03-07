Villa Rosa inaugurata la nuova area gioco

Da genovatoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 marzo a Pegli è stata inaugurata la nuova area gioco di Villa Rosa. I lavori, realizzati dal Comune di Genova e condivisi con il Municipio VII Ponente e alcuni comitati locali, hanno portato alla sostituzione di un vecchio gioco a molla con uno spazio dedicato ai bambini. L’intervento ha reso più attrezzato il parco per l’uso dei più piccoli.

Venerdì 6 marzo è stata inaugurata a Pegli la nuova area gioco di Villa Rosa. I lavori, progettati dal Comune di Genova e condivisi con Municipio VII Ponente e i Comitati Pegli Bene Comune e Amici IC Pegli, hanno consentito di sostituire un singolo e vetusto gioco a molla con uno spazio totalmente rigenerato dove sono stati installati una struttura multifunzione utilizzabile da un massimo di 12 bimbi (dai 3 anni in su) in contemporanea e un pannello ludico. A completare l'intervento (finanziato nell'ambito dell'Accordo Quadro Giochi - Terza Annualità con una spesa di circa 30mila euro) la posa di una pavimentazione anti-trauma, arricchita da alcuni disegni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

