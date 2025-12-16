Caserta celebra i suoi cittadini illustri | 23 onorificenze al Merito della Repubblica

Caserta rende omaggio ai suoi cittadini illustri con 23 onorificenze al Merito della Repubblica. Un momento di riconoscimento e orgoglio per l’intera provincia, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 16, che celebra le figure che hanno contribuito in modo significativo alla comunità.

Sarà una giornata di riconoscimento e orgoglio per l’intero territorio provinciale quella di mercoledì 17 dicembre 2025, quando, alle ore 16.30, nella Sala Convegni della Prefettura di Caserta, si svolgerà la tradizionale cerimonia di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della. Casertanews.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

1 Convegno di Caserta Video Completo

Video 1 Convegno di Caserta Video Completo Video 1 Convegno di Caserta Video Completo

Bologna Portici Festival celebra i suoi cittadini illustri: dai sindaci Dozza, Fanti, Zangheri e Imbeni, fino a Massimo Osti - I portici, spazio principe dello spirito dei bolognesi, riservano incontri attesi e conoscenze inaspettate, racconti da fare e da ascoltare. corrieredibologna.corriere.it

Caserta, Max Mara sceglie la Reggia: arrivano anche Sharon Stone e Gwyneth Paltrow - Caserta, dunque, o meglio: la Reggia di Caserta, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1997, considerata la più grande al mondo per volume e per l'ampiezza dei suoi giardini, uguagliando ... ilmattino.it

https://casertaweb.com/notizie/natale-tra-le-pagine-a-casa-di-lucia-celebra-lo-schiaccianoci-di-hoffmann/ - facebook.com facebook