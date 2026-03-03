Consiglio comunale a Bagnoli strade blindate e parola a comitati solo anticipando prima i contenuti

A Bagnoli si svolge oggi un consiglio comunale monotematico nell’aula della Municipalità 10, con le strade limitate al traffico e transenne a delimitare l’accesso. La riunione si concentra sui temi legati alla zona e coinvolge i rappresentanti dei comitati locali, che sono stati invitati a esprimere le proprie opinioni e presentare le proprie proposte prima dell’inizio dei lavori.

Bagnoli blindata per il consiglio comunale monotematico di oggi, previsto nell'aula consiliare della Municipalità 10. "C'è polizia ovunque – affermano un cittadino -, strade sbarrate, maxischermi a 500 metri di distanza dalla sede municipale". Dentro, alle 16 il sindaco-commissario di governo Manfredi leggerà la relazione su America's Cup e rigenerazione di Bagnoli. E la partecipazione del territorio? Ai comitati, via mail la presidenza del consiglio comunale ha chiesto l'elenco nominale delle persone presenti, al massimo tre per ciascuna sigla, e di indicare il loro delegato da iscrivere tra gli interventi. Ma cosa si voglia dire in aula, andava comunicato entro le 13 di ieri.