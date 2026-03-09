Gaetano sfortunato ad Affari Tuoi De Martino | Mai vista una cosa del genere cosa è successo nel finale

Nella puntata del 9 marzo di Affari Tuoi, Gaetano, concorrente siciliano, ha vissuto un finale sfortunato. Fin dall'inizio, tutti i pacchi rossi sono stati eliminati, portando Gaetano a confidare nel pacco nero. De Martino ha commentato l’accaduto dicendo di non aver mai visto una cosa del genere. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico.

Gaetano dalla Sicilia è stato protagonista della puntata del 9 marzo di Affari Tuoi. Il concorrente è stato sfortunato fin dall'inizio: eliminati tutti i pacchi rossi, ha riposto le sue speranze in quello nero. Ecco cosa è successo nel finale.